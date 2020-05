„Blízkost bydliště mých rodičů s táborem US Army na Střelnici umožnila osobní kontakty s vojáky, z nichž někteří byli českého původu, mluvili, nebo alespoň rozuměli česky. Došlo i na návštěvy v bytě rodičů, ve vilce Lenka na rohu dnešní Vojtěchovy ulice a na společné vycházky po okolí Domažlic,“ popisuje Albert Kundrát ve svém příspěvku, který zanesl do redakce Deníku s tím, že tentokrát z rodinného archivu vybral fotografii s vojákem a jeho rodiči na jejich zahradě.

Matka vojáka, který je zvěčněn na fotografii, F. Paleková, napsala v americkém Clevelandu (stát Ohio) 5. června 1946 dopis, který zaslala do Čech.

„Roztomilá je čeština a úctyhodný rukopis po tolika letech strávených mimo vlast,“ dodává ve svém příspěvku Kundrát.

Zde je přepis dopisu:

Vážení přátelé,



predně dik za dopis. Jiři na Vas mnoho vzpomina jak ste k nim byli všicki hodni. Ptáte se na druhé hlapce než jeden piše Jiřimu poněvác je každy z jiného statu.



Jiři když přijel domu tak v jeho práci stavkovali ale nickom už dělá.



Mi ničkom 2 tydny stareho chlapečka.



Posila pozdrav pro pana řidiciho a skolnika ve škole. Ja sem se ptala Jiriho esi Vas neurazim, když Vám pošlu baliček a Jiří řekl ne, jen at ho pošlu. Tak sem Vám poslala drobet kavi a pro vašeho pana sigarec. Když Vám to bude mile, tak si prosim napiště, jake věci by ste si přála a ja Vam je z radosti pošlu za Vaši pohostinost pro Jiriho.



Ja sem Vám dala do balíčku naše česke novini kde bil uveřejněnej Jiřiho dopis.



Z Domažlic všem se libyl kdo hočet a Jiřík by Vám ho rád poslal, tak jsem ho skovala.



Se srdečnym pozdravem



Frances Palek a James Palek, Cleveland, Ohio, USA

Albert Kundrát