Před 145 lety se narodil akademický malíř, grafik a ilustrátor Alois Kalvoda. Pocházel ze Šlapanic u Brna. Na Akademii výtvarných umění v Praze byl žákem Julia Mařáka.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta

V roce 1900 odjíždí na Hlávkovo stipendium do Paříže,kde se inspiroval pracemi francouzských impresionistů. Na rozdíl od svého učitele směřoval ve své tvorbě spíše k dekorativnímu pojetí krajiny. Ta se stala předmětem jeho pozornosti a v roce 1904 o ní napsal:"Krajina v několika hlavních liniích a dvou, třech vůdčích barvách, je mi prostředkem k vyjádření mých dojmů. Příroda je mi nevyčerpatelným komplexem linií a barevných skvrn, z nichž si vybírám podle své nálady a dispozice." Hlavním předmětem jeho pozornosti se stala otevřená příroda. Jeho jaro je plné, zelené, z léta je to hlavně zrání na polích a pestrobarevnost luk. A Kalvodova zima? To jsou neopakovatelné nálady chvil, v nichž bychom se chtěli rozejít po bílém křupavém sněhu spící přírody k tichým a jasným horizontům. Navíc má v krajině i své "milenky" břízy, které se mu zdají být duší krajiny.