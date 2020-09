Moštování odstartovalo. První z vyhlášených termínů v Domažlicích mají zahrádkáři i pěstitelé za sebou.

První moštovací den v Domažlicích. | Foto: PZ

A zájem o moštování jablek byl, v sobotu se dostavilo na základnu domažlických zahrádkářů v Komenského ulici více než deset lidí. Lisem pak prošlo na šest metráků jablek. Moštování v Domažlicích ještě nekončí. Kdo to nestihl teď, nemusí smutnit. Šance budou i příští měsíc, a to 3., 17. a 31. října vždy od 8 do 10 hodin, případně podle zájmu. Další možnosti budou mít od soboty 26. září obyvatelé Starého Klíčova a okolí. První termín moštování tam připadá na zmíněnou sobotu a další termíny budou 3. a 10. října, vždy od 8 do 12 hodin.