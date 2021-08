/FOTO, VIDEO/ Na dovolenou odjeli jako partneři, domů se vrátí už jako manželé. Šárka Špotová a Roman Mayer z Dobřan měli stylovou svatbu. Vzali se na sobotním srazu Fiatů 126p v kempu Sycherák na Tachovsku. Po obřadu vyrazili s kamarády na spanilou jízdu.

V rekreačním středisku Sycherák se sešli majitelé vozů Fiat 126 a uspořádali svým přátelům svatbu. Následovala spanilá jízda a soutěže zdatnosti v řízení. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Byla to vlastně rychloakce. Šárka Špotová teprve ve středu sehnala starostu, který by snoubence oddal. Až potom o veselce informovala své příbuzné, přátele a také samotného ženicha. „V tu chvíli už nemohl couvnout,“ vtipkovala. Pravdou ale je, že Roman Mayer něco tušil. „Před rokem tady prohlásil, že pokud mu seženeme Fiat 126p kabriolet, Šárku si vezme. A my jsme mu to splnili,“ smál se předseda domažlického klubu Jaroslav Procházka, který sraz organizoval.