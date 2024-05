Předpověď počasí na pátek a sobotu spojená s trvalým deštěm a výstrahou týkající se i možných povodní dohnala některé organizátory akcí k tomu, že se je rozhodli přesunout na jiný termín nebo i část zrušit.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Koťátko

Z důvodu varovných předpovědí počasí s velkým množstvím srážek je zrušena páteční akce v Domažlicích – Město dětem. Uskuteční se v jiný termín, který bude následně oznámen.

Ve větší míře se rušení akcí dotkne i soboty. Změn dozná Švihovské hudební léto, které se koná ve Švihově. Sobotní program se z důvodu nepříznivého počasí přesouvá do kulturního domu. Ruší se průvod kapel městem, program jinak zůstává nezměněn. Skotské horalské hry, které se rovněž konají v sobotu na hradě ve Švihově, zatím zrušeny nejsou. Přesun termínu by byl pro ně komplikovanější, čili pokud to půjde, hry se od 11 hodin uskuteční.

Švihov bude patřit hudbě. Zazní dechovka i rocková hudba

Změna termínu se dotýká dětského dne v Železné Rudě, který se kvůli plánovanému počasí přesouvá na neděli 9. června od 13 hodin.

Ani hasičům v Lubech předpověď počasí nepřeje a rozhodli se den dětí přesunout na sobotu 8. června od 13 hodin.

K rušení či přesunu akcí se jistě přidají i další pořadatelé, pokud se tak o víkendu na nějakou akci chystáte, raději si ověřte, zda se koná.