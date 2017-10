Výstavba vodní nádrže v Kolovči finišuje

Koloveč – Výstavba nové vodní nádrže u Kolovče, která je budována ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem v Domažlicích a Městysem Koloveč, se zdárně blíží do finále bez jakýchkoliv komplikací.

NOVÁ VODNÍ PLOCHA vyrostla ve svahu před městysem Koloveč nedaleko silnice ve směru od Kanic.Foto: Deník / Babor Josef

V rámci pozemkových úprav budou do budoucna v Kolovči vybudovány celkem 3 vodní nádrže. Jako prioritní byla zvolena ta, na které se v těchto dnech dokončují poslední úpravy. „Účelem její výstavby je především zadržení dešťové vody v krajině v případě rozsáhlých dešťů. V období sucha má vodní nádrž pozitivní účinek hlavně z hlediska zásobování vodou do sousedních pozemků. Dále pak funguje jako stabilní ekologický prvek, nabízí určité zázemí živočichům a rostlinám. Celkově má tato výstavba přinést blahodárný účinek na krajinu. Nádrž by měla zčásti působit i jako protipovodňové opatření, jelikož částečně dokáže zadržet i případné přívalové deště,“ uvedl starosta Kolovče Václav Pergl.

Investorem projektu je Státní pozemkový úřad Domažlice. Jedná se o pozemkovou úpravu hrazenou z Evropských fondů na základě výsledků pozemkových úprav, které v katastrálním území Koloveč proběhly v letech 2012 – 2015. V případě vodních nádrží se z velké části financují z Programu rozvoje venkova, který je výrazně dotován Evropskou unií, tzn., že nejsou ze 100% hrazeny státem. Míra podpory EU je v tomto případě okolo 40 – 100%, zbytek je hrazen státem. Po zrealizování projektu stát stavbu bezplatně převádí do vlastnictví obce včetně pozemku, který se nachází pod danou stavbou. Obec si posléze majetek zahrne do svého majetku a následně ho spravuje a dohlíží na to, aby skutečně splňoval účel, pro který se budoval.

Vodní nádrž tvoří 1 hektar zatopené plochy s objemem nádrže 17 500 m³ v klidovém stádiu. Součástí stavby je i výstavba zeleně s téměř 500 metrovou polní cestou, která zpřístupňuje jak nádrž, tak ostatní přilehlé pozemky. Potřebné dodělávky se budou realizovat do konce měsíce října tohoto roku, poté se nádrž bude napouštět a bude následovat závěrečná přejímka stavby do majetku Městyse Kolovče a závěrečná kolaudace stavby.

„Celá výstavba a vše kolem ní proběhlo bez problémů. Je vidět, že ji prováděli zkušení zaměstnanci, kteří výstavbě vodních nádrží skutečně rozumí,“ pochvaloval si starosta.

Státní pozemkový úřad v Domažlicích má výhledově v plánu například výstavbu vodní nádrže v Srbicích. „U ní si zatím ale nejsme jistí, zda o výstavbu bude mít obec zájem. Nové stavby realizují stále, jedná se převážně o polní cesty nebo například o protipovodňová opatření. Ročně se jedná o zhruba 8 nově vybudovaných staveb. Ta kolovečská byla bezproblémová, firma dodržela všechny termíny, nenastal tam žádný větší problém, který bychom neuměli řešit,“ zhodnotil Jan Kaiser ze Státního pozemkového úřadu v Domažlicích.

Jiří Studnička