Kolem malých dřevěných jesliček stojí skupinka Eskymáků v typických velkých kožešinových kapucích a o kousek dál hledí do jesliček pečlivě seřazení skauti. I takové zajímavosti jsou k vidění mezi téměř stovkou betlémů všech možných velikostí a provedení. Ojedinělá výstava s názvem Radujme se, veselme se je k vidění na zámku Horšovský Týn na Domažlicku až do neděle 7. ledna příštího roku.

Na unikátní výstavě betlémů na zámku v Horšovském Týně jsou k vidění betlémy z Čech i Bavorska. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Těch betlémů zde máme přesně 98 a pocházejí jak z našich českých zámků, kostelů a far, tak i z Bavorska. Výstava je v takovém rozsahu zcela mimořádná. Nevím, zda budou mít v budoucnu betlémáři ještě tolik sil něco takhle velkého uspořádat,“ říká Kateřina Maštalířová, která má na zámku Horšovský Týn na starosti styk s veřejností.

Výstava historických i současných betlémů zaplnila nejen celý zámecký erbovní sál, ale i jeho přilehlé prostory. Najdete tu betlémy nejen ze dřeva, ale i z keramiky, vosku, perníku nebo papíru. Mezi nimi i řadu kuriozit, například pohyblivý betlém poháněný kličkou.

„Je to krásné. Zaujal mě tu třeba i Ladův betlém, ale nejvíc se mně líbí ty staré klasické, vyřezávané ze dřeva. Doma si betlém také stavíme, je to už taková naše domácí tradice. Vyrobil jej můj dědeček v roce 1970,“ usmívá se jeden z návštěvníků, šestačtyřicetiletý Josef Štaidl z Horšovského Týna.

Výstava betlémů v reprezentačních sálech státního hradu a zámku v Horšovském Týně je otevřená tak, aby to vyhovovalo pokud možno všem skupinám návštěvníků, jak školám, tak seniorům. Každý čtvrtek je přístupná od 10 do 12 hodin, v pátek od 13 do 15 hodin, v sobotu od 10 do 15 hodin a v neděli od 13 do 15 hodin. Pro skupiny nad 10 osob je po domluvě prohlídka možná kdykoliv. Výstava je bez průvodce a její návštěvu můžete případně spojit s komentovanou prohlídkou neméně zajímavých zámeckých interiérů.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

A ještě jedna slíbená kuriozita na závěr. Pokud si budete vystavené betlémy pozorně prohlížet, najdete mezi nimi i jeden unikátní. Mezi jeho figurkami jsou totiž schovaní i dva čerti.