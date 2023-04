Dříve kupovala granule v kamenných obchodech, ale pak zjistila, že ji to vyjde levněji na internetu, důvodem ale bylo i to, že speciální granule, které potřebovala pro svého psa, měli málokde. „Objednávám přes internet, balení mu vydrží tak cca tři měsíce a vyjde mě kolem 900 Kč. Kupuji i tablety na klouby, což je na tři měsíce kolem 500 Kč, zdražovalo se také stříhání, kam chodí každé tři měsíce, tam zaplatím cca 450 Kč. A to nemluvím o cenách na veterině, kam tedy naštěstí moc nechodíme. Třeba odstranění zubního kamene zhruba jednou za dva roky stojí i s narkózou kolem 1 600 Kč. A pak také kupuji šampon, drahé jsou přípravky proti klíšťatům - pipety a podobně,“ vyjmenovala majitelka psa.

Dle jejích slov je výhodné si ohlídat slevy či akce, které právě e-shopy umožňují. „Granule se zdražují, ale není to nic výrazného jako třeba vyskočila cena za vajíčka. Tím, že jsem se do obchodu zaregistrovala, tak si hlídám akce, slevy a kupuji to hlavně v rámci toho, na čemž se dá ušetřit, ale i běžné ceny jsou tam podstatně levnější než v obchodech, a to nemluvím o velkoprodejcích,“ uzavřela Sýkorová.

Ne všichni to tak ale mají nastavené, je mnoho těch, kteří nakupují žrádlo pro psy a kočky v běžných řetězcích, kde jsou ceny nižší, což pak ale závisí také na kvalitě a značce produktu. A také je dost podstatné, pro jak velkého psa granule majitelé kupují a jak velkou má spotřebu.

Stále vyšší ceny kosí i obchodníky, především ty menší. Své o tom ví Pavel Herbrik, který má prodejnu na náměstí v Domažlicích a který zaznamenal úbytek zákazníků. „Zdražuje se neustále, lidé se snaží šetřit, kupovat levnější, někteří se dokonce zbavují i zvířat. Začíná už být trend, že si začínají dělat velkoobchodní prodeje sami výrobci a nabízí mnohem nižší ceny, než za které pak dávají zboží nám. Jednoznačné zlo a žáby na prameni jsou velkoobchody, my jim nemůžeme konkurovat,“ řekl Herbrik s tím, že například dle jeho poznatků ubývají zájemci o akvaristiku, protože vyžaduje mnoho času a energie a lidi už to příliš nebaví.

Neustálé zvyšování cen jej nutí hledat levnější možnosti, kde nakoupit zboží, aby bylo pro lidi dostupné. Pro konzervy jezdí například do Německa.