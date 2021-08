Neštěstí se stalo krátce po osmé hodině ranní. Při čelní strážce Západního expresu, který mířil z Mnichova do Prahy, a osobního vlaku zahynuli oba strojvedoucí a jedna pasažérka. „Chci vyjádřit lítost nad ztracenými lidskými životy a lítosta omluvu všem zraněným,“ konstatovala mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

K události spěchaly desítky záchranářů, hasičů i policistů. Na pomoc přijeli také kolegové z Německa, protože vlakem cestovali i Němci. Vrtulníky transportovaly pacienty s těžkými zraněními do Prahy a Plzně. Lidé se středně těžkými zraněními putovali do nemocnic v krajské metropoli, Klatovech, Stodu a Domažlicích. Desítku cizinců odvezly sanitky do SRN.

Záchranářské práce skončily až po 14. hodině, pak místo začali ohledávat kriminalisté. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti,“ informovala domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Po 14. hodině skončily záchranářské práce a začaly vyprošťovací. Na místo přijel kolem 17. hodiny jeřáb. Ve čtvrtek má dorazit ještě další těžká technika a postupně odstraňovat poškozené vagony. SŽDC předpokládá obnovení provozu na trati ve večerních hodinách v pátek 6. srpna.

Ministr dopravy Karel Havlíček jako příčinu nehody uvedl to, že Západní expres projel návěstidlem v poloze Stůj. Podle Drážní inspekce přesáhnou škody 100 milionů korun.