Předjarní výlet skupiny Křenovy na cestách se proměnil v přípravu na letní dovolenou na Moravě. Výprava spojila objevování přírody s vinařským seminářem, kde se nejen učili, ale i soutěžili a bavili.

Sedmikilometrový výšlap zakončili Křenovští kvízem o víně, nechyběla ochutnávka a další zábava spojená s vinařstvím. | Foto: Josef Váchal

Ač dle kalendáře ještě pár dní do začátku jara zbývá, Křenovští už v neděli 17. března nazuli trekingové botky a vyrazili na první jarní společný výšlap do přírody a za zábavou. K partě skalních nadšených výletníků, kteří se sdružují ve skupině Křenovy na cestách, se přidali i přátelé a známí. Sluníčko nakonec vytáhlo i ty, kteří do poslední chvíle nebyli rozhodnuti, zda se výletu zúčastní či nikoliv.

Víc jak dvacítka převážně křenovských turistů tak vyrazila vlakem do Holýšova, odkud už pokračovala pěšky po cyklostezce do Kvíčovic, aby se následně napojila na Naučnou stezku Kvíčovice. „Tahle stezka nás moc bavila, poutavým způsobem objasňuje sílu přírodních živlů jako jsou voda, vítr, perspektiva,“ říká Lenka Volkmannová, jedna z účastnic výletu. „Když do přírody, tak jedině s buřtem,“ drží se hesla parta přátel a nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy pečený buřt nahradil nedělní oběd. Cesta pak zavedla výpravu do Staňkova. „Ušli jsme asi sedm kilometrů, to je tak akorát,“ míní další z party.

Tím však výlet zdaleka nekončil. Křenovy na cestách se v letošním roce chystají na společnou dovolenou na Moravu a tak si výletníci udělali malou generálku v podobě sranda semináře na téma My máme rádi víno. „Bylo to pro celou výpravu překvapení, zařídily jsme s kamarádkou prostor, kde se vše odehrávalo. Rozdělili jsme se na tři družstva a soutěžilo se v netradičních úkolech. Jedním z nich byl například kvíz plný otázek spjatých s vinařskou tematikou, dalším bylo střílení na největšího nepřítele vinařů, kterým je špaček. “ popisuje průběh akce Lenka Volkmannová. „Ale střílelo se jen do terče, na němž byl špaček namalovaný,“ směje se. „Ve vyrovnaném soutěžním klání si pak titul Vinař roku 2024 vybojoval tým Jardy a jeho parťáků z Křenov,“ doplňuje Volkmannová s tím, že si pak všichni společně odpočinuli u skleničky a promítání filmu Bobule. „Tak a máme natrénováno, v létě razíme na ostro, už se těšíme na ochutnávky moravských vín,“ hodnotili nečekané překvapení společně Křenovští.