Pro obec Pocinovice s téměř šesti sty obyvateli jsou stavební práce na největší investiční akci dlouhodobým trápením. Stavba vodovodů, kanalizace a čističky odpadních vod jim komplikuje život skoro dva roky.

Některá místa v Pocinovicích jsou těžko přístupná i místním, natož pro lékaře s nosítky. | Foto: Turoň

Nutné budování ale v některých částech obce působí větší potíže než jinde, a to zejména kolem potoka Andělice. Své o tom ví například A. Turoň, který si v Pocinovicích pronajal stodolu. „Je to tam hrozné. Všude je málo místa. Podél plotu zůstaly kusy asfaltu, po kterých se má chodit. Je to šířka zhruba na tři moje podrážky vedle sebe, což je odhadem tak30 centimetrů,“ postěžoval si Turoň a s popisem situace pokračoval: „Je to zrovna před domem, kde bydlí rodina s malým dítětem. Vyjít ven s kočárkem nemůžou, takže paní musí dítě nosit v rukou až k autu, které mohou zaparkovat nějakých sto až dvě stě metrů od domu.“ Dodal, že i on sám měl problémy dopravit věci do pronajaté stodoly. Vážnost situace ale spatřuje především ve skutečnosti, že záchranné složky by měly problém se v případě jakéhokoli problému dostat k lidem v této lokalitě.