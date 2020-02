Práce jsou už dlouhodobě naplánované od distributora plynu. Akce se bude dělit do šesti etap. Do výkopu se chtějí ale pustit dřív. Napomáhá tomu současné klima.

„Rada města souhlasila s prováděním výkopových prací většího rozsahu od 2. března. Je to ještě v zimním období, které trvá do 30. března. Důvodem jsou příznivé klimatické podmínky. Práce pak skončí o to dříve, hotovo by mělo být do letních prázdnin,“ konstatoval místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Nejvíce diskuzí může vzbudit rekonstrukce Mánesovy ulice, která si už před lety prošla značnými úpravami a vznikla tam parkovací místa.

„Podle nákresu, který byl radě předložen, se práce dotknou komunikace pouze na několika málo místech,“ doplnil místostarosta s tím, že se hledala taková řešení, aby byl majetek města zasažen co nejméně. Obyvatele čeká po dobu prací dočasné přerušení dodávky plynu.