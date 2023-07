I když stánek stojí u hlavního tahu z Domažlic na Plzeň, je už při příjezdu patrné, že tam panuje pohoda. Stánek obklopují lehátka, takže si návštěvníci mohou zmrzlinu v klidu vychutnat, a především je vítá usměvavý majitel Milan Böck. „Jsme tady již čtvrtým rokem. Dělám zmrzlinu ještě ve Staňkově a tehdy jsem to chtěl rozšířit. Místo jsem zde měl pronajaté už o tři roky dříve, ale stále se mi to nedařilo dotáhnout,“ řekl Böck.

Lidé tam chodí na točenou zmrzlinu a mnohdy mají možnost ochutnat i netradiční příchuť. „Základ mám od firmy, která prodává směsi na zmrzlinu, a připravujeme si je, něčím je dochutím. Ono kvůli technologickým postupům u točené zmrzliny toho příliš nejde, aby to správně točilo, nerozpouštěla se a podobně. Ale i tak někdy dělám například okurkovou zmrzlinu, šmoulovou, letos nově kolovou. Jsme hodně závislí na dodavateli, my toho příliš neovlivníme, u kopečkových je tohle jednodušší,“ vysvětlil majitel.

Prvenství v anketě ho velmi těší. „Není to ale jen moje práce, ale i děvčat, která mi zde pomáhají. Myslím si, že spousta lidí dělá už v dnešní době zmrzlinu dobře, ale my k ní dáváme takovou tu omáčku s komunikací, úsměvem. Pro nás jsou to už štamgasté, se kterými si povídáme. Pohybuji se v obchodě celý život, tak je mi tento přístup blízký. Dáváme důraz i na to, aby zmrzliny byla řádná porce,“ okomentoval Böck.

Netajil se tím, že plusem je i hlavní tah a možnost zaparkování. Výhodou pro mnohé je i to, že si mohou přečíst na sociálních sítích, jaká zmrzlina se daný den v místě točí. A na kola tam mají krásný originální stojan z rukou uměleckého kováře Jiřího Brože z Kvíčovic.

Druhé místo, kam chodí lidé rádi na zmrzlinu a pro které hlasovali, je Café sv. Barbora v Domažlicích na náměstí a třetí místo obsadila Zmrzlinkovna ve Kdyni.