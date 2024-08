Jsou to v každém případě dva nezapomenutelné výlety v jednom: ti, kteří se chystají na víkendové Chodské slavnosti do Domažlic vlakem, se totiž mohou vydat i na malou exkurzi do historie železniční dopravy. Plzeňský spolek Iron Monument Club totiž na sobotu a neděli - 10. a 11. srpna - přichystal na trať z Plzně do Domažlic jízdy vlaku, který povede legendární parní lokomotiva Šlechtična.

"Dopoledne parnička pojede na trati z Plzně do Domažlic, večer se opět vrátí do Plzně. Mezitím bude několikrát pendlovat z domažlického nádraží do Kdyně a na druhou stranu do České Kubice," upřesnil mluvčí domažlické radnice Josef Babor.

Podrobný jízdní řád a ceník jízdného najdou zájemci o cestu parním vlakem jednak na stránkách města Domažlice, ale také na internetové adrese www.idpk.cz/nostalgie.

Pořadatelé z Iron Monument Club doporučují, aby výletníci ještě těsně před cestou na webu zkontrolovali jízdní řád. "Vzhledem k možnému delšímu časovému období mezi termíny zveřejnění a konáním vlastní akce může dojít ke změně jízdního řádu vlaku," vysvětlují organizátoři.

Parní lokomotiva 475.111 se vyráběla v plzeňské Škodovce v letech 1947 až 1950. Dosahovala rychlosti až 100 kilometrů za hodinu. Pro svůj elegantní vzhled dostala přezdívku Šlechtična.