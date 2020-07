Nové městské koupaliště v Horšovském Týně, které vznikne v místech bývalé čističky odpadních vod, vyvolává nejen u místních řadu otázek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Jednou z nich byly roční náklady provozu a vstupné. To nebude stanovené v nějaké horentní výši, naopak bude pouze symbolické v rádu desítek korun. Funguje především jako uvědomění si, že návštěvník vstupuje do nějakého areálu a měl by uzpůsobit i své chování.