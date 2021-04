K dispozici je nejenom pendlerům, ale také řidičům kamionů nebo zájemcům z řad veřejnosti. Antigenní odběry provádí dvoučlenný tým zdarma.

Městys chtěl podle tamějšího starosty Václava Bernarda novinkou vyjít vstříc všem, kteří se nedostanou na testy do nejbližších odběrových míst, jimiž jsou Domažlice a Klatovy. „Kapacita je často plná. Víme, že pendleři mají problém v neděli se vůbec někam dostat. Jezdí kvůli tomu až do Sušice nebo Stodu. Obě města jsou od nás vzdálená zhruba padesát kilometrů. Povinnost na testování se ale stále rozšiřuje a týká se i malých firem či živnostníků. Také jim jsme chtěli nějakým způsobem pomoct,“ zdůvodnil Bernard.

Testovací stanice je nedaleko hraničního přechodu s Německem. Její provoz startuje ve čtvrtek od 14.30. Dvoučlenný tým se skládá z proškolených zdravotních sester, jež budou provádět antigenní odběr z přední části nosu. Zatím není nutné se dopředu objednávat. Každý dostane písemné potvrzení, že test absolvoval. „Pokud bude výsledek pozitivní, dostane instrukce, jak dál postupovat,“ doplnil starosta. Otevřeno bude ve čtvrtek až do 18 hodin, poté až v pondělí od 15 do 18 hodin. Bernard předpokládá, že především druhý termín využijí pendleři, kteří budou směřovat opět do zaměstnání přes hranice. „Ohlas byl zatím přes sociální sítě, kde jsme informaci zveřejnili, velký. Ale všechno uvidíme až příští týden, tedy po zkušebním provozu,“ sdělil.

Pakliže zájem potrvá, služba bude k dispozici vždy v neděli, úterý a ve čtvrtek. „Samozřejmě se přizpůsobíme poptávce, můžeme přidat i další dny,“ ubezpečil starosta. Test je zdarma, jednou za 72 hodin ho totiž hradí pojišťovna. Pro samoplátce pak vyjde na 350 korun.

Zatím Všeruby do vybudování testovací stanice investovaly pouze několik tisíc korun. Objekt bývalých garáží Pohraniční stráže už dříve zrekonstruovaly, teď pouze prostory mírně upravily. Bude-li testovací stanice fungovat i po zkušebním provozu, požádá městys o finanční podporu kraj.