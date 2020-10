Zatěžkávací zkoušku má za sebou osazenstvo sadů ve Vranově na okraji Břas.

V sedech Schwarz je v těchto dnech živo. | Foto: Deník / Václav Havránek

Do firemní prodejny zamířily v sobotu dopoledne pro jablka i oblíbený mošt desítky zájemců. „Náročné je to i během týdne. Ale chápeme, že ve víkendovém volnu dorazí více lidí,“ sděloval spolumajitel bezmála padesátihektarového areálu Richard Schwarz mezi transportem dalších beden s podzimními i zimními odrůdami. Právě domácí nabídka a k tomu obchod v Plzni - Doubravce tvoří základ odběratelských vztahů. Přistupuje k tomu zásobování škol, restaurací a dalších menších spotřebitelů. Nadále tedy Vranovští vynechávají hypermarkety. „Jednak naše produkce na jejich představu nestačí a neméně důležitým faktorem je cena. Já jim to mám dát za devět korun, ale na pultech je kilogram za čtyřicet. Na to kývnout nemohu,“ zdůraznil Schwarz. K dokončení letošní sklizně potřebuje už jen pět dnů hezkého počasí. Na stromech zůstaly najdaredy a idaredy, jinak je vše očesáno.