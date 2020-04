Od včerejšího dne se opět může do knihoven. Neotevřely ale všechny. Jednou z těch, která obnovila provoz, je Městská knihovna Horšovský Týn.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Kamil Košun

Návštěvníci ale musí dodržet hygienická opatření. Musí přijít v roušce, dodržovat rozestupy, k dispozici bude i dezinfekce rukou hned u vchodu. Ovšem podle Knihovnického institutu budou karanténě podléhat i knihy samotné. Vrácené knihy totiž musí zaměstnanec knihovny v rukavicích a roušce odnést do samostatné místnosti do karantény, kde má kniha zůstat několik dní. Pak se musí kniha vydezinfikovat, než se smí vrátit do regálu k dalšímu půjčení. „Podle stanoviska německého Spolkového institutu pro posuzování rizik není přenos infekce přes knihy pravděpodobný, přesto se doporučuje, aby knihovny u převzatých knih takto postupovaly,“ uvedl tisková mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová s tím, že se doporučuje nechat toalety určené veřejnosti uzavřené, stejně tak studovny. Podrobnou metodiku pro knihovny bude zveřejňovat Národní knihovna. Zatím otevřela knihovna v Horšovském Týně a v Holýšově, dní smí navíc vstupovat pouze tři čtenáři naráz. Domažlická knihovna Boženy Němcové je i nadále uzavřena vzhledem ke stěhování do nových prostor, zavřeno zatím hlásí v ve Kdyni a změnu na svých stránkách neuvedla zatím ani knihovna ve Staňkově.