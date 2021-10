Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Od práce si na chvíli odskočil Jiří Synáč z Mrákova. „Mám ještě další povinnosti, takže jsem sem dorazil, jakmile to šlo,“ řekl s tím, že si účast ve volbách nenechá ujít.

Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Volby do poslanecké sněmovny začaly ve čtrnáct hodin i na Domažlicku. V obci Mrákov čekali na otevření volební místnosti tři místní obyvatelé a za prvních 30 minut dorazilo volit několik desítek lidí. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

