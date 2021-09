Na vrchu Boušov si příchozí mohou prohlédnout výstavu o historii Klatovských dragounů. V Kvíčovicích se odehraje fiktivní střet mezi wehrmachtem a československou armádou, bitva je zasazená právě do období mobilizace roku 1938. Součástí programu, který začíná v 9 hodin, jsou přelet stíhaček JAS-39 Gripen, ukázky historické i současné vojenské techniky, kynologie i bojového umění musado a airsoftová střelnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.