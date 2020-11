Kvůli stále nepříznivé epidemiologické situaci vyrazili na pomoc do krajských nemocnic téměř tři desítky vojáků Armády České republiky. Zdravotnickému personálu tam pomáhají od minulého týdne. Pozadu nezůstali ani policisté. Ti slouží ve Stodské nemocnici a také ve Fakultní nemocnici v Plzni.

V Rokycanské nemocnici slouží od 18. listopadu deset vojáků. „Pracují jak na covidových pracovištích, kde vykonávají především ošetřovatelskou péči, tak na dalších odděleních,“ uvedl mluvčí krajských nemocnici Jiří Kokoška s tím, že vojáci také například doprovázejí pacienty na vyšetření.

Do nemocnice v Domažlicích přijeli vojáci ve čtvrtek 19. listopadu. Deset vojáků zdravotníků tam slouží na lůžkových stanicích pro covidové pacienty a částečně i na lůžkách následné a dlouhodobé péče.

Ve Stodské nemocnici pomáhají od začátku listopadu policisté a od 26. listopadu k nim přibudou rovněž vojáci. „Ti budou sloužit na necovidových pracovištích, kde budou vykonávat ošetřovatelskou péči, či doprovázet pacienty na vyšetření. Dle potřeby mohou být umístěni i na oddělení covidová,“ dodal mluvčí.

Do kdy budou vojáci v krajských zařízeních působit, zatím není jasné. „Zůstanou dle potřeby nemocnic a dle možností poskytnutí této personální výpomoci Armádou ČR,“ doplnil Kokoška.

Podle krajské policejní mluvčí Martiny Korandové pomáhají policisté také v plzeňské nemocnici, a to u akutních lůžek covidových pacientů na psychiatrii. „Ve FN zatím setrvají policisté do 12. prosince, tedy do konce nouzového stavu,“ řekla Deníku Korandová.

Všechny krajské nemocnice včetně nemocnic následné péče v Horažďovicích a Plané stále poptávají další dobrovolníky. „Hledáme zájemce o výpomoc především z řad studentů zdravotnických škol, absolventů těchto škol nebo zdravotníků, kteří ale profesi zdravotníků buď nevykonávají nebo jen částečně a mohli by v těchto dnech vypomoci řešit současnou epidemiologickou situaci ,“ uzavřel Kokoška.