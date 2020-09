Jaké byly dojmy z vítězství a obhájení titulu?

V+R: Pocity jsou nepopsatelné. Slavilo se až do rána a všichni jsme si užívali, že jsme po třetí za sebou mistři CHNHL. Letošní ročník byl napínavý až do posledního kola. A to i přes to, že jsme před finálem vedli o 3 body a držíme rekordní čas ligy 18,05, mohlo vše být úplně jinak. Stříbrné Štítary měly za úkol nás porazit a pokořit náš rekordní čas, aby vyhrály letošní ročník, ale to se nestalo a my jsme oslavovali zlatý hattrick.

Jaká je sestava týmu?

V+R: Naše sestava týmu je stabilní a nemění se. Běháme ve složení: Václav Milfort (Milfi) koš, Václav Včala (Bzuk) narážečka, Vladimír Kalíšek(Kalich) stroj, Hugo Hubáček (Divizna) zameták, Tomáš Klička (Klika) rozdělovač, Radek Housar (Raďous) levý proud, Leoš Housar (Leonardo) pravý proud.

Jak často trénujete?

V+R: Snažíme se trénovat jednou týdně, ale chodíme do práce, takže se to občas nedaří, a tak se snažíme trénovat hlavně koš, na kterém teď nejvíce záleží. Trénujeme v Hluboké na koupališti, kde nám zapůjčují hasiči z Hluboké jejich tréninkový plac. Bohužel ve Kdyni takové místo do dneška nemáme a moc bychom si ho přáli, aby jsme měli kde trénovat a třeba i uspořádat nějakou soutěž.

Jak takový trénink vypadá?

V+R: Trénink vypadá tak že si zaběhneme 2 až 3 útoky, natočíme video a potom sledujeme kde jsou chybičky a snažíme se je doladit. Chtěli bychom tím i poděkovat hasičům z Hluboké.

Zdroj: SDH Kdyně

Co příští sezóna – hodláte obhájit i 4. vítězství?

V+R: Ano,příští sezónu bychom chtěli obhájit titul CHNHL počtvrté za sebou a doufáme, že v naší kategorii bude dost týmů aby jsme se o to měli s kým poprat.

Co vás motivuje? Dáváte si nějaké limity? Hranice? Čas, za který se chcete dostat?

V+R: Hlavní motivací je neustále stahovat setiny na výsledném čase. Chtěli bychom se dostat na sedmnáctkový čas, o kterém víme, že dovedeme zvládnout, jelikož jsme již na jednom z proudů dali 17,95.

Závodíte s mašinou PS-12, zůstanete v budoucnu u PS -12 nebo se pokusíte o kategorii mužů?

V+R: Naše mašina PS-12 je takový náš klenot. Tam kde bude kategorie PS-12 tak vždy vytáhneme náš klenot, ale samozřejmě bychom rádi běhali i na silnější stroj. Bohužel ho nemáme a rádi bychom měli aby jsme mohli běhat mezi ostatními týmy.

Často ale soupeříte s týmem ze Štítar. Je mezi vámi velká rivalita? Jsou Štítary velkou a tvrdou konkurencí?

V+R: Štítary jsou jedni z největších konkurentů, soupeříme s nimi již třetí rok a nic nám nedali zadarmo. Jejich košík je nejrychlejší v lize, tak občas rozhodují i jen setiny.