Dojet si vlakem do Mnichova přímo z Domažlic je zatím ještě nemožné.

Ilustrační snímek. Vlak na nádraží. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Omezení mezinárodní linky Ex6 Západní expres Praha – Domažlice – Mnichov stále pokračuje. A to i přesto, že České dráhy postupně obnovují spoje do zahraničí. ,,Z důvodu probíhající výluky na trati bude linka obnovena pouze v úseku Praha – Plzeň. Plné obnovení mezistátní dopravy v celé trase Praha – Mnichov se předpokládá v první polovině července, po ukončení prací na trati,“ informovalo ministerstvo dopravy v tiskové zprávě. Ti, kteří se z Chodska vypraví ku Praze, musí využít regionální vlakové linky Domažlice – Plzeň a přestoupit na rychlík či expres do Prahy.