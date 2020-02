Ve Staněticích ochutnali kus Moravy. Tu jim o víkendu přivezl Štěpán Straka.

Ochutnávky se zúčastnilo 36 lidí. Podvečer si náramně užili. | Foto: H. Hoffmannová

Ochutnávku moravských vín – dvou červených a šesti bílých – pojal i jako malou exkurzi do sommelierství. Šestatřiceti ochutnávajících si víno museli nejprve prohlédnout. Když lahodilo oku, následovalo přičichnutí a nakonec samotné ochutnání. Při něm se snažili rozpoznat jednotlivé dílčí chutě ovoce nebo květin. „Nechal nás nejprve hádat, co v tom cítíme, teprve pak nám pan Straka prozradil, co ve víně skutečně je,“ zmínila Hana Hoffmannová ze Stanětic.