Pouťové slavnosti se uskuteční v Bělé nad Radbuzou

Kdy: Čtvrtek 12. až neděle 15. září

Kde: Bělá nad Radbuzou

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na velkolepých pouťových slavnostech v Bělé nad Radbuzou chystají bohatý program pro malé i velké. Vedle mše svaté nebo varhanního koncertu jsou v nabídce výstavy, country, rock, dechová hudba, sport včetně mažoretek i programy pro děti. Čtvrtek otevře v 17 hodin už osmnáctý ročník atletického mítinku Bělská míle, v pátek lze například od 17 hodin ve zrekonstruované tvrzi besedovat s Radkem Tomanem, členem Československé obce legionářské z Domažlic, v sobotu vystoupí The Beatles Revival, Elán Revival Haná a vpodvečer Kamil Střihavka s kapelou The Leaders. V neděli bude kostel Panny Marie Sedmibolestné patřit od 10 hodin poutní mši svaté. V městské stodole ve stejnou dobu pobaví děti Culinka s tancohrátkami.

Oblíbené kapely Fousy a Nora zahrají v pátek odpoledne na Baldově

Kdy: Pátek 13. září, 16 hodin

Kde: Baldov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na známém muzikantském kopci se v pátek uskuteční benefiční akce Bene(fičák). Vystoupí jednak kapela Fousy, která nabízí široký repertoár české a zahraniční populární hudby. Dokáže svému publiku zahrát nejrůznější kousky - od proslulých folkových fláků až po energické rock’n’rollové klasiky. Poté, přibližně v 18.30, zahraje Nora. Kapela z Domažlicka se věnuje rockové muzice a na koncertech představuje vlastní tvorbu.

Turisté zvou na sobotní výšlap na jižní Plzeňsko

Kdy: Sobota 14. září, 6.35

Kde: Nádraží ČD Domažlice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Klub českých turistů Domažlice připravil na sobotu výlet na jižní Plzeňsko. Odjezd z nádraží ČD v 6.35 hodin do Plzně. Zde přestup na vlak do Nezvěstic. Přestup na vlak do Kornatic rybník. Trasa: povede z Kornatic, přes zámek Kozel (zámecký park, prohlídka zámku). Poté odchod do Šťáhlav (oběd). Trasa měří osm kilometrů, vede ji S. Doubek.