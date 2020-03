Pohádkové bonbónky. Přesně tak se jmenuje nový pořad, který dal dohromady domažlický rodák Tomáš Kůgel se svým kamarádem a kolegou hercem Filipem Cílem. Duo, též známé pod názvem KůCí, si vzali na paškál chodské pohádky.

Na Hyjtě s duem KůCí | Foto: repro Deník

Úvodní díl pořadu vystřelili do éteru už v pátek večer a do pondělního odpoledne jej vidělo 275 lidí. Pořad bude pokračovat, a to na jejich rádiu Copa. Obojí vzniklo díky stavu nouze a karanténám a i z tohoto důvodu se v úvodním dílu objevila povídka Na Hytě od Jana Františka Hrušky. Povídka popisuje, co lidi dělali za večerů v dobách, kdy nebylo moc věcí na práci či proč se Chodům říkalo Buláci a chodštině bulačina. Tomáš s Filipem se do těchto projektů - bonbónků a rádia Copa pustili především proto, aby zpestřili a zpříjemnili tuto zoufalou dobu nejen sobě, ale i ostatním.