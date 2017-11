Vichr poškodil i některé hroby

Domažlicko – Nedělní vichřice zanechala škody i na hřbitovech. Spoušť a poničené náhrobky lidé objevili v nejméně vhodné době, když přichází upravit hroby u příležitosti Památky zesnulých a zavzpomínat na své blízké.

POŠKOZENÝ HROB. Přepůlená spadlá deska půjde opravit, ale možná na ní zůstane viditelná puklina.Foto: (mim)

„Nebyl to vůbec příjemný pohled. Náš rodinný hrob je jen devět let starý, nevydržel nápor větru a svislá zadní stěna spadla na spodní část,“ popsala svůj pondělní zážitek z návštěvy mrákovského hřbitova jedna z jeho návštěvnic. „Pokud k poničeným hrobům v této citlivé době přichází s pohnutím třeba starší lidé, myslím, že je to pro ně musí být psychická a zdravotní zátěž,“ dodala návštěvnice hřbitova.

Oprava jejího rodinného hrobu se může vyšplhat i na několik desítek tisíc korun. „Je porušená mramorová deska, nevím ještě zda půjde nějak opravit, nebo bude muset být vyměněna.“

„Na domažlickém hřbitově spadl jeden stříbrný smrk přes tři hroby. Podle mých informací naštěstí tato událost nenapáchala větší škody, vím o rozbité lampě,“ konstatoval ředitel Domažlických technických služeb Jaroslav Zavadil.

„Obrátili se na nás zákazníci, kteří mají hroby na hřbitovech v Koutě na Šumavě a v Mrákově. Budou potřebovat kompletní opravu těchto hrobů,“ uvedl domažlický kameník Karel Poláček.

„Byl jsem se podívat v urnovém háji na domažlickém hřbitově, tam sice spadl velký smrk, ale vypadá to, že velké škody nenapáchal,“ uzavřel domažlický kameník.