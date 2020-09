„Šestnáct zraněných bylo ošetřeno a transportováno se středně těžkými a převážně lehkými zraněními do okolních nemocnic v Domažlicích, Klatovech a ve Stodě,“ uvedla mluvčí zdravotnické záchranné služby (ZZS) Mária Svobodová.

Do jednotlivých nemocnic sanitky převáželi čtyři až pět raněných. „Většina z těchto pacientů byla ošetřena ambulantně a jsou již propuštěni,“ konstatoval mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška s tím, že vzhledem k rozsahu nehody se jednalo o relativně malé množství lidí. „Platí to i v porovnání se statistikou denních transportů ZZS Plzeňského kraje do jednotlivých nemocnic,“ podotkl Kokoška a dodal, že žádná ze zmíněných nemocnic tak nemusela spouštět traumaplán.

„Pacienti byli přijímáni od záchranné služby ve standardním režimu,“ doplnil Kokoška.

To však neplatilo pro záchranku. „Zdravotní operační středisko Plzeňské kraje traumaplán vyhlásilo, a to druhý stupeň,“ doplnila Svobodová.

Dvě vážně zraněné osoby museli z vlakové nehody na železniční trase mezi Klatovy a Domažlicemi převézt vrtulníkem do pražského Motola na urgentní příjem. Jejich stav už je ale stabilizovaný. „Jsou mimo ohrožení života,“ potvrdila mluvčí Fakultní nemocnice Praha Motol Hana Frydrychová. Příčiny nehody vyšetřují domažličtí kriminalisté. Případ evidují jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Mezi místními však i nadále převládají názory, že brzdy osobního vlaku dostatečně nefungovaly.