Dříve provozované toalety v soukromém objektu u autobusového nádraží v Domažlicích se obnovovat nebudou. Město sice chtělo objekt koupit, ale vlastník na jeho nabídku nepřistoupil.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

,,Podmínkou pronájmu byla investice do objektu a jeho rekonstrukce,“ uvedl na jednání domažlických zastupitelů místostarosta Radek Wiesner. „Na jednání s vlastníkem objektu zazněla informace, že město nemůže investovat do soukromého majetku. Proto bylo nabídnuto odkoupení celé nemovitosti, to však vlastník neakceptoval,“ řekl za radnici Josef Babor.