Velkokapacitní očkovací místo (VOČM) Plzeňského kraje vznikne v nově zrekonstruovaném společenském sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v plzeňských Skvrňanech. Centrum by mělo začít fungovat od začátku března a denně by se v něm mohlo proti onemocnění covid-19 naočkovat až 1200 lidí.

Při příchodu do centra se lidé zaregistrují, k čemuž bude vyčleněno celkem osm administrativních pracovníků. Poté si je převezme jeden ze tří lékařů a probere s nimi jejich anamnézu. Lidé budou následně odesláni do očkovacího boxu. „Boxů budeme mít šest, ale v případě potřeby jsme jejich počet schopni navýšit na osm. V každém boxu bude sestra, která bude očkovat,“ popsala hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová s tím, že v blízkosti boxů budou rovněž umístěna lehátka pro osoby, kterým by se udělalo nevolno.

VOČM bude určené pro obyvatele Plzně a jejího okolí a také pro lidi, kteří do Plzně dojíždějí za prací. „Centrum vznikne v Plzni proto, že Plzeň má kolem 190 tisíc obyvatel, sídlí zde střední školy, učiliště, velké firmy a za prací sem dojíždí denně zhruba 40 tisíc lidí,“ odůvodnila.

Očkovat by se v něm mělo začít začátkem března, kdy bude spuštěný zkušební provoz. „Největší nápor by měl přijít ve druhém kvartálu roku, kdy by do republiky měly proudit vakcíny několika druhů. Představa vlády je taková, že v této době by se mělo očkovat v ČR zhruba 100 tisíc lidí denně,“ řekla Mauritzová.

Sál na elektrotechnickém učilišti kraj vybral díky jeho mnohým výhodám. „Sál skýtá velké možnosti. Je dobře dopravně dostupný. V blízkosti je zastávka tramvaje a lze u něj dobře zaparkovat. z hlediska hygienického splňuje absolutně všechny podmínky a má dostatečné zázemí pro administrativu,“ vyjmenovala hejtmanka.

Jedním z kritérií pro výběr prostor bylo také ekonomické hledisko. Sál je totiž v majetku kraje a nebude tak nutné platit nájemné. „Kraj ponese pouze náklady za energie. Jediné náklady, které bude kraj hradit, jsou za postavení boxů. Přesnou cenu se právě snažíme zjistit, ale orientačně to bude tak 50 tisíc korun,“ informoval vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu Radek Svoboda.

V úvahu přicházel ještě např. areál DEPO2015 či Techmánie. Kraj od těchto prostor ale upustil, při zlepšení epidemické situace by se v nich totiž měly obnovit kulturní akce.