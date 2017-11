Velká výstava modelářů se uskuteční již v sobotu

Domažlice – I v letošním roce se sportovní hala TJ Jiskra v Domažlicích ve Frügnerově ulici promění během jedné noci ve výstaviště.

Z Výstavy Domažlický modelář 2015Foto: Deník/ Josef Babor

Opět zde totiž proběhne setkání modelářů, které je spojené s výstavou funkčních RC modelů Domažlický modelář 2017.

V sobotu 11. listopadu od 9 hodin zde na šedesát českých modelářů představí přibližně sto dvacet modelů. Stejně jako v předchozích letech tu bude k vidění spousta dálkově řízených modelů různých zaměření.

Nejvíce zastoupeny jsou trucky s návěsy.

„Letošní ročník bude hodně zajímavý hlavně pro děti. Dospělí během návštěvy zažijí skutečný návrat do dětských let. Dříve takové modely nebyly, takže tatínkové a dědečci se mohou přijít podívat na to, co všechno se dá v dnešní době udělat,“ uvedl David Šmatera, který je členem občanského sdružení RC-TRUCK Domažlice.

V průběhu akce bude možné si zakoupit menší občerstvení, jako jsou nealkoholické nápoje, káva, čaj, párek v rohlíku apod.

Celodenní vstupné na výstavu činí pro dospělé 60 korun, pro děti a pro důchodce 30 Kč. Ukončení výstavy je naplánované na 17. hodinu.