V posledních letech obměnili dobrovolní hasiči vozový park. „Pořizovali jsme cisternu, čtyřkolku a teď čekáme na dopravní auto. Stroje pomalu dosluhovaly. A stávající objekt u kostela už pro ně začíná být malý,“ vysvětlil starosta Všerub Václav Bernard.

Vedení městyse plánuje na nové zázemí získat finanční injekci, stejně jako tomu bylo při nákupu lepší techniky. „Projekt zbrojnice by vyšel asi na deset až dvanáct milionů korun. Taková částka by byla opravdu velkým zásahem do našeho rozpočtu, a tak hledáme vhodný dotační titul. Chceme být připraveni, když se nějaký objeví,“ pokračoval starosta. Doplnil, že městys hospodaří se zhruba 20 miliony korun. Na investice ročně zbývají tři až čtyři miliony.

Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace. Jestliže se podaří sehnat peníze, zbrojnice vyroste nedaleko stávající budovy, kterou využije komunální technika. V novém objektu budou kancelář pro velitele, šatny, sklad, garáže, sušárna na hadice a také klubovna pro 45 lidí. „Myslím, že návrh hasičárny se do zástavby hodí a je nadčasový,“ uzavřel Bernard.