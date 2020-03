Tak se u klatovského soudu, kde se zpovídá z dealerství pervitinu, hájil recidivista Miroslav Zámiška (34) ze Sušice.

Zámiška podle obžaloby vloni na jaře daroval nebo prodal pervitin celkem jedenácti zájemcům. Někomu jen jednou či dvakrát, někomu častěji. Různé bylo množství, lišily se i ceny za dodané zboží. „Míru v Sušici každý zná, ví se o něm, že dokáže sehnat pervitin. Když jsme se potkali, tak jsem ho od něj koupil, měl ho vždy u sebe. Celkem to bylo asi dvakrát, dohromady za tisícovku,“ popsal Roman V., jenž byl jediným z jedenácti předvolaných svědků, který se k soudu dostavil. Důvěrně to tam zná, nedávno byl sám odsouzen za opakované krádeže dámských kalhotek.

Výpovědi některých dalších Zámiškových zákazníků byly u soudu přečteny. Většina se shodla, že jeho pervitin měl po aplikaci, ať již nitrožilní či jako tzv. lajnu, sice okamžitý „nájezd“ a vydržel účinkovat asi čtyři hodiny, ale nebyl příliš kvalitní. Některým bylo i špatně.

Zámiška, který byl v minulosti už třináctkrát soudně trestán, se ke většině skutků, z nichž je viněn, doznal. Jen v některých případech uvedl, že množství drogy bylo podle něj menší, než uvádí obžaloba. Soudu řekl, že za vše může jeho tehdejší náchylnost k drogám. „Já jsem s nimi začal už ve 14, naučil mě je brát můj vlastní otec. Užíval jsem je pak skoro dvacet let. Bral jsem je i ve vězení, kde jsem byl čtyři roky, ven jsem vyšel na jaře 2018. Ve vězení je toho spoustu, vyšel jsem ještě zkaženější, než jsem tam šel,“ řekl soudu Zámiška. Dodal, že po návratu na svobodu chvíli sekal latinu, ale pak se dal do kontaktu se špatnými lidmi a drogám doslova propadl. „Musel jsem si dát 4x denně. Každý den mě pervitin stál tak dva tisíce, doma jsem neměl ani televizi,“ řekl Zámiška s tím, že vše se změnilo, když potkal svoji nynější ženu, která byla také závislá na drogách. „Oba jsme vloni v létě absolvovali léčení a teď jsme čistí. Za dva měsíce se nám narodí miminko. Nechci být jako můj otec, který má odsezeno deset let,“ tvrdil Zámiška.

Líčení bude pokračovat v dubnu, kdy by měli být vyslechnuti poslední dva svědci. Jeden bude předveden z vězení, u druhého to ale bude problém, protože je už od loňska na útěku. Poslední stopa byla zachycena údajně v Řecku. Zámiškovi hrozí, že svoje miminko neuvidí pět let.