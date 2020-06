Stovky lidí se sešly ve Velkém Boru, aby vyjádřily nesouhlas s rozhodnutím vlády, která vytipovala čtyři lokality v České republice, kde by se měl ukládat odpad z jaderných elektráren. Jednou z nich je právě oblast Březového potoka, kam spadají obce Pačejov, Chanovice a Velký Bor.

Lidé se obávají ztráty podzemních vod a neblahých dopadů na životní prostředí. "Vadí nám, že nám někdo nakazuje, že na území našich obcí bude úložiště, které může znamenat i to, že třeba některá vesnice zanikne, že se ztratí podzemní vody a špatně to ovlivní životní prostředí. To úložiště má být totiž pod zemí tři sta až pět set hektarů velké, k tomu nadzemní areál. Vzniknou ochranná pásma, nová komunikace, nová železniční vlečka, výdechové věže, ale i celá řada dalších věcí," řekl Deníku starosta Chanovic Petr Klásek, s tím, že zmíněné obce od počátku volají po tom, aby byl přijatý zákon, který by celý ten proces postupně vedl, vysvětlil a také zaručil práva obcím a aby se k tomu občané a obce mohli vyjádřit," dodal starosta.