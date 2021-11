„Chtěl bych ještě jednou poděkovat městu Stod, že nám hned od počátku očkování vyšlo vstříc a poskytlo všem zájemcům o očkování prostory kulturního domu,“ říká ředitel Stodské nemocnice Miroslav Zábranský.

Nemocnice podala od března už 53 tisíc dávek vakcíny, k dispozici jsou Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson. „Věříme, že to přispěje k tomu, aby přicházející vlna pandemie nemoci covid měla mírnější průběh a aby nejen stodský kulturní dům mohl do budoucna sloužit už pouze svému původnímu účelu,“ doplňuje ředitel.

Také v nových prostorách je možnost očkování bez nutnosti registrace pro nově očkované (netýká se třetích dávek). V listopadu to ale je nově vždy v pátek od 10 do 12 hodin. „Z důvodu velkého zájmu o očkování doporučujeme všem zájemcům rezervovat si konkrétní čas. Lidé s rezervací mají jistotu, že nebudou čekat. Příchozím bez rezervace to v tuto chvíli kvůli velké poptávce slíbit nemůžeme,“ uvádí hlavní sestra nemocnice a vedoucí očkovacího centra Pavlína Tůmová.