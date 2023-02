Autorku, jejímž bratrem byl sbormistr a dirigent Divadla J. K. Tyla v Plzni Bedřich Macenauer, spojují s Plzeňským krajem silné rodinné kořeny. Jeho hranice však dávno svým výtvarným dílem překročila, vystavovala například v Německu, Velké Británii, Španělsku, Portugalsku, Švýcarsku či Monaku. Výstava ve Kdyni potrvá do 23. dubna a navštívit ji můžete ve všední dny od 9 do 16 hodin a každou neděli od 14 do 16 hodin.