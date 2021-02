Stejně jako v mnoha městech, tak i ve Kdyni se potýkají s nedostatkem lékařů a končícími obory. To se ale začíná měnit. Už nyní se tam vrací do zdravotního střediska neurolog. Nalákat lékaře by mohla i nabídka města, které poskytne zájemcům byt.

Foto: Marek Škanta

V kdyňském ambulantním zdravotnickém zařízení v současné době funguje deset subjektů poskytujících zdravotnické služby. Nový provozovatel má v plánu je nadále rozšiřovat. „Člověk ovšem nemusí být odborník na zdravotnictví, aby si velmi dobře uvědomil, jak obrovská je to v dnešní době výzva. Personálně dlouhá léta devastované zdravotnictví je v některých oborech prakticky na pokraji kolapsu, sehnat stomatologa nebo dětského lékaře, internistu nebo neurologa je v současnosti zázrak. Během posledních několika let skončili ve Kdyni internista, neurolog, dva stomatologové, činnost ukončilo RTG pracoviště, ORL ambulance i diabetolog. V prosinci skončil v regionu bez náhrady pediatr a maminky s dětmi musejí dojíždět do Domažlic. Změnit tento stav bude potřebovat čas, spoustu práce, trpělivost a také štěstí,“ uvedl jednatel zdravotnického zařízení Marek Škanta.