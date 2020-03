S velkými nápisy s názvy turistických metropolí se setkávají spíše cestovatelé v daleké cizině. I love London, New York, Lisabon a další. Nápisu, který ponese název města, by se však měli dočkat i obyvatelé ve Kdyni.

Gabiony | Foto: Shutterstock.com

„Představujeme si, že by se použil gabionový plot, to je pletivo vyskládané kameny. Z velkých písmen by byl poskládán název Kdyně a jako menší by kolem něj byly spádové obce města Kdyně,“ uvedl starosta Kdyně Oskar Hamrus na třetích Hovorech se starostou, které se konaly 5. března v kdyňské knihovně. Mezi spádové obce Kdyně patří Prapořiště, Hluboká, Starec, Podzámčí, Smržovice a Dobříkov.