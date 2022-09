Anna je samoživitelka, v Plzni žije se dvěma dětmi v pronajatém bytě. „Abych vše finančně zvládala, měla jsem dvě práce. Jenže dítě má vážné zdravotní problémy, musí mu transplantovat srdce, takže jsem musela obě práce opustit a zůstat s ním doma,“ řekla Deníku a dodala: „Nezbylo nic jiného než jít na ÚMO1, kde mi bylo poskytnuta tato potravinová pomoc.“

Stejně jako ona si nyní v září přišla poprvé pro balíček s potravinovou pomocí do Diecézní charity v Plzni i Viera, pocházející z Lotyšska. Ve městě piva žije už sedm let, má také dvě děti. „Bezmála šest let jsem tu pracovala, ale pak jsem onemocněla covidem, měla jsem velice těžký průběh a dnes mám velmi poškozené plíce a nejsem schopna chodit do práce,“ posteskla si žena, která přišla s pomocí chodítka. Ve dvou papírových taškách si odnášela brambory, mrkev a další základní potraviny. „Mám z čeho uvařit dcerám, bez této pomoci bych to nezvládla,“ přiznala.

Jídlo dochází

Mluvčí Diecézní charity Plzeň Petr Šimek Deníku řekl, že v poslední době roste počet lidí, kteří si k nim chodí pro pomoc z Potravinové banky. „Vydáváme ji třem skupinám lidí. Jsou to matky v sociální nouzi, které sem přicházejí třeba i pro ošacení a domácí potřeby, lidé na ulici nebo na okraji, typicky jednotlivci, a v neposlední řadě vydáváme humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny,“ uvedl Šimek.

Diecézní charita Plzeň patří mezi zhruba čtyři desítky odběratelů, kteří si vyzvedávají pomoc z Potravinové banky Plzeň (PBP) a pak ji distribuují dále do celého Plzeňského kraje. Přímo v bance, která v Plzni funguje od roku 2014, si totiž jednotliví zájemci jídlo ani nic jiného vyzvednout nemohou. „Neví-li někdo, kam se se žádostí o pomoc obrátit, může zavolat sem a my mu poradíme,“ řekl Deníku ředitel PBP Lukáš Bakala. Doplnil, že banka primárně vydává potraviny a drogerii, ale potřební od ní mohou dostat i textil, občas i hračky pro děti. „Největší zájem je o trvanlivé potraviny. Ty se vydávají po celý týden, čerstvé dvakrát týdně,“ konstatoval Bakala.

Zájem o zboží z PBP stále roste. „Minulý rok jsme pomohli téměř deseti tisícům lidí, což bylo zhruba o čtvrtinu více než předloni. Letos předpokládáme, že číslo bude o třetinu vyšší než v minulém roce. Je velké zdražování, lidé nemají peníze. Mnohdy jsou to ti, kteří byli třeba minulý rok na hranici a teď, když se zdražovalo, se dostali za ni. Podporujeme ve velké míře samoživitelky, chudší rodiny, seniory a lidi bez domova,“ pokračoval Bakala.

Jídlo i další zboží pro potřebné se do PBP dostává z několika zdrojů. Občas něco přinesou dárci přímo tam, ale především banka spoléhá na velké sbírky, pořádané dvakrát ročně, a na obchodní řetězce. „Dostáváme od nich zdarma potraviny těsně před koncem minimální trvanlivosti nebo těsně po něm, které můžeme dle zákona vydávat. Skladníci je roztřídí, aby nebyly porušeny obaly nebo potraviny nějak znehodnoceny a poté připravujeme objednávky podle potřeb obcí a organizací,“ vysvětlil Bakala. Vzhledem k tomu, že pomoc z PBP putuje ke stále většímu množství příjemců, jsou podle Bakaly její sklady momentálně skoro vyčerpané. „Teď máme potraviny zhruba na měsíc, maximálně měsíc a půl. Hrozí, že poté nebude co dávat, že budeme muset objednávky snižovat na minimum a organizace nebudou mít co žadatelům předat. Chápeme, že lidé mají málo peněz, ale jsme rádi za každou maličkost, i třeba jednu mouku nebo jeden sáček luštěnin,“ uzavřel šéf plzeňské Potravinové banky.

