V Rokycanech se rozhodli, že výzdobu kvůli úsporám omezí, ačkoliv se původně počítalo s jejím rozšířením. Deníku to řekl starosta Tomáš Rada. „Například na náměstí bude svítit výzdoba na každé druhé lampě. K tomu se přesází truhlíky s květinami, které budou vánočně nazdobené,“ popsal starosta.

Ve městě pod Černou věží nic takového neplánují, spíše naopak. Lidé se mohou těšit na novinky. „Po dohodě s vedením města bude vánoční výzdoba ve stejné podobě, jako v předchozích letech, ale budou přidány i další prvky. Navíc oproti předchozím letům jsou ozdoby instalovány na Domažlické ulici, budou osvíceny stromy v Divadelní ulici a v prostoru za Černou věží. Úplnou novinkou bude 3D interaktivní prvek na Plzeňské ulici v prostoru Rybníčků. Nové světelné ozdoby budou instalovány i na vánoční strom,“ uvedl ředitel Technických služeb města Klatovy Libor Hošek.

Při instalaci výzdoby je myšleno v této době energetické krize i na úsporu. Veškeré světelné ozdoby a efekty jsou v Klatovech na bázi LED světel z důvodu minimalizace spotřeby elektrické energie, jak dodal ředitel Hošek. Stejně tak to mají i v ostatních okresních městech. Plzeňský vánoční strom na náměstí Republiky od roku 2019 osvěcuje ledově bílé světlo s motivem vločky a hvězdy. Pro letošní rok se jiná novinka nechystá. Vánoční výzdobu v Plzni kvůli úsporám energií neplánují nijak omezovat. Deníku to potvrdila mluvčí magistrátu Eva Barborková. „Zatím se změnami nepočítáme. Máme totiž cenu zafixovanou letos do konce roku a vánoční výzdobu průběžně obnovujeme, takže ji máme už z většiny v úspornějším LED provedení,“ vysvětlila mluvčí.

Úsporná opatření už před nějakou dobou zavedli v Tachově. Týkají se ale spíše omezení nasvícení budov či památek. Vánoční výzdoby, která je v ulicích již instalovaná a nachystaná, se to však netýká. „Osvětlení je ledkové, což už úspornější být nemůže,“ uvedl starosta Petr Vrána. Stejně tak je to v Domažlicích, kde rovněž omezování nechystají ze stejného důvodu, veškerou výzdobu mají z LED osvětlení, jak sdělil místostarosta Pavel Faschingbauer. „O rozšiřování výzdoby jsme nepřemýšleli, ponecháme vše jako v předešlém roce,“ dodal místostarosta.

