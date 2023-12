Ve stáncích se prodává jmelí, vánoční zboží, přírodní dekorace, pletené věci z ovčí vlny, občerstvení, veselé koblížky, svařené víno, dřevěné dekorace, jmelí, adventní věnce i med. Stánkaři by měli prodávat minimálně v době od 10 do 17 hodin. Řidiči musí počítat s uzavírkou střední části náměstí Míru. Platí do středy 27. prosince.

Příchozí uvidí také nový dřevěný betlém, který v sobotu požehnal farář Mirosław Gierga.

Podrobný program hudby u stromečku