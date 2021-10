Zaměstnanci specializované firmy už likvidují poničený vagon v Milavčích na Domažlicku, který zůstal na místě po tragické železniční nehodě. Při srpnovém neštěstí, kdy se čelně srazil Západní expres s osobním vlakem, zemřeli oba strojvedoucí a jedna cestující. Desítky lidí se zranily. Případ nadále vyšetřují Drážní inspekce i policie.

Vagon, který zůstal po nehodě v Milavčích, půjde do šrotu. Dělníci ho rozřežou | Foto: ČTK

Událost se stala 4. srpna. Den poté začaly odklízecí práce na obou vlacích. Vagon rychlíku byl ale natolik zdevastovaný, že ho jeřáb jen snesl na louku pod koleje, kde zůstal. Situaci dlouhodobě komplikoval podmáčený terén, protože těžká technika nutná pro likvidaci by se do země bořila. Do Milavčí proto dorazila až ve středu a zůstane tu do začátku příštího týdne.