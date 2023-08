Najdete ji poměrně lehce, je na vyvýšené části u silnice kousek nad obcí. Postavil je před lety tamní obyvatel Karel Janda, kterému neřeknou jinak než Vachata, protože žije v chalupě po Vachatovi. A tak i vznikla Vachatova rozhledna. „Začalo to tím, že jsem tady koupil ten les a byla tu ošklivá skládka. To všechno jsem uklidil, odvozil, něco spálil a pak jsem to tu osázel a říkal jsem si, jak je odtud krásně vidět dolů k Šumavě a že by to byl ještě krásnější pohled, pokud byl výš. A tak jsem začal stavět takovou malou věžičku. Dnešní rozhledna má jen 22 schůdků a šest metrů, ale na pěkný výhled to opravdu stačí, je vidět na Šumavu, na Velký i Malý Ostrý, Javor nebo i na Hogenbogen, kde býval vysílač Svobodné Evropy s americkou věží,“ vysvětluje devětasedmdesátiletý Karel Janda.