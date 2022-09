"To, že skunk příliš nevoní, je známá věc. Při pravidelné vakcinaci těchto savců, se musíte důkladně připravit na to, že budete také nevonět. A to hned několik týdnů," přiblížila Kateřina Misíková ze Zoo Plzeň s tím, že tentokrát bylo nutné odchytit všech devatenáct skunků, kteří ve výběhu žijí. "A to už je pořádná nálož. Je potřeba dostatek statečných ošetřovatelů."