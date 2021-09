Podle starosty Újezdu Václava Kalčíka je zájem velký. Dokonce jsou lidé na čekací listině jako náhradníci. „Už běží stavební řízení na zasíťování jednotlivých parcel, které v současnosti prodáváme. Dosud máme schválených jedenáct kupních smluv,“ uvedl starosta.

Do obce se 429 obyvateli se chtějí stěhovat jednak potomci místních, jednak lidé z Domažlicka či jižního Plzeňska. Pozemek se nachází v severovýchodní části obce. „Půjde o osmnáct rodinných domů. Chceme, aby tady lidé opravdu bydleli, ne si parcelu pořídili a ta pak zůstala nevyužitá. Ve smlouvě jsme si to pojistili a máme věcné břemeno zpětné koupě. Tedy pokud majitelé nesplní určité termíny a nezačnou do tří let stavět, musí nám parcelu odprodat,“ řekl Kalčík.

Další větší výstavba, kterou by měla obec na starosti, se v Újezdu zřejmě jen tak neuskuteční. „Ochránci krajiny a přírody a také historici už nás nechtějí pustit do dalších míst a já tomu rozumím. Je důležité zachovat historický ráz návsi a výrazně tak neměnit její podobu. Pokud by přibyly další domy, znamenalo by to zvětšit kapacitu vodovodu a kanalizace,“ nastínil.

Obec dala za dvouhektarový pozemek, který koupila od soukromníků, 3,5 milionu korun. Dalších přibližně 10 milionů korun bude stát už zmíněné zasíťování. „Na tomto projektu nezbohatneme, spíš se nám prodejem parcel vrátí vynaložené peníze,“ dodal. Jestli vše dobře půjde, stavět se začne příští rok a kompletně hotovo bude nejpozději v roce 2028.