Dvacetiletá dívka ze Slovenska byla nalezena ve čtvrtek 13. října odpoledne v Plzni u výpadovky na Domažlice. Velmi vážně zraněná ležela nedaleko čerpací benzinové stanice. „V bezvědomí byla převezena na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedla tehdy krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Přes veškerou snahu lékařů mladá žena, která byla dle dostupných informací těhotná, v úterý 25. října zemřela. „Kriminalisté se stále případu intenzivně věnují a v souvislosti s tím hledají důležitého svědka, který by mohl svými informacemi pomoci objasnit důležité otázky. Jde o muže ve věku 35 až 40 let, bez vlasů. Je hubené postavy, má hnědé malé oči, propadlé tváře a snědší pleť. Neměl vousy. Na místě se zdržoval s bílou dodávkou bez potisků, vzadu s dvoukřídlými dveřmi. Vozidlo mělo v registrační značce písmeno P,“ informovala krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že policie žádá tohoto muže nebo ty, kteří by mohli vědět, kde se dotyčný zdržuje, aby se přihlásili na tísňové lince 158.