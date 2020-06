Korona sice takzvaně hodila vidle do kultury, ale kroketový turnaj se nakonec uskutečnit mohl.

Kroketový turnaj v Semněvicích. | Foto: obec Semněvice

V Semněvicích si kroket o víkendu přišlo zahrát sedm dvoučlenných týmů. Do jedenáctého ročníku se přihlásilo překvapivě hodně dětí, a to po loňském zrušení jednotlivých kategorií pro muže, ženy a děti. A aby vše šlo pěkně od ruky, využili hráči zbrusu novou kroketovou soupravu. „Pro některé byl problém se trefit do standardních branek, nicméně po zahřívacích kolech se hra rozjela naplno,“ uvedl starosta obce Josef Hálek, který turnaj i zahajoval. První místo obsadili manželé Jílkovi. Druhé místo získal tým 'Starosta a Milenka' a třetí příčku trhla dvojice Luboš a Kuba Hajsovi. Nejmladším hráčem se ale stal Tomáš Jílek, kterému je dva a půl roku. Ačkoli stupně vítězů mají obsazeno, v Semněvicích vždycky vyhraje každý. Po dlouhé pauze kulturně-sportovní dění velmi uvítali. Další akcí bude místní specialita, a to bowling do kopce, který se uskuteční 11. července před místním kulturákem.