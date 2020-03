Taková je od pondělního rána situace na dálničním hraničním přechodu v Rozvadově i na dalších devíti místech na hranicích. „Hasiči měří teplotu namátkově vybraným lidem, kteří přijíždějí ze zahraničí do Česka. Pokud někomu naměříme zvýšenou teplotu, vozidlo odstavíme a informujeme operační středisko a řídíme se dalšími pokyny,“ popsal činnost Vojtěch Palenčár ze Záchranného útvaru HZS ze Zbirohu.



Mezi vozidly, která policisté v Rozvadově zastavili a nechali změřit tělesnou teplotu jejich osádce, byla také škodovka s německou značkou a dvojicí mladých mužů. „Jedeme pracovně z Heilbronnu až do Olomouce. I když pár minut tady na hranici ztratíme, kontrolu vnímáme jako potřebné a správné opatření,“ řekl řidič. Ani jeden z mužů v autě zvýšenou teplotu neměl.



Tu naopak teploměry naměřily u několika cestujících v linkovém autobusu. „Původně jezdíme z Itálie do Prahy. Teď už nás dopravce do Itálie neposílá, linka končí v Curychu, odkud se vrací do Prahy,“ vysvětlil řidič. Z 11 lidí na palubě měli zvýšenou teplotu nad 38 stupňů, čtyři, vesměs cizinci. Podle řidiče přistoupili v Norimberku.

Autobus byl na více než hodinu odstaven v prostoru celnice. Podle informací Deníku policisté všechny cestující zaevidovali, vzali si na ně kontakty a informace o tom, kde budou v Česku ubytováni. Veškeré tyto informace putují také na krajské hygienické stanice.



Zvýšenou teplotu měli všichni cestující také v dalším autobusu. „Cestující ovšem před měřením spali, což mohlo být příčinou vyšší teploty. Po hodině jsme měření provedli znovu a už bylo vše v pořádku,“ uvedl Palenčár. Naopak ve dvou krátce po sobě zastavených autobusech, jednom ukrajinském a druhém moldavském, nikdo vyšší teplotu neměl.

Dobrovolně si teplotu nechali změřit Češi, vracející se ze soutěžní přehlídky psů z Francie. „Sice žádné potíže necítíme, ale pro jistotu jsme si teplotu změřit nechali. Mám tak dvojí radost, že nemám teplotu a že jsme získali na soutěži ocenění,“ řekla majitelka úspěšného psa.



Preventivní opatření by měla trvat dva týdny. V Plzeňském kraji jsou kromě Rozvadova také na Folmavě, kde po celé pondělní dopoledne pokračovalo vše bez komplikací a zdržení.