“Z okresních měst chybí jen Tachov. papírově bychom tu měli otevírat v lednu nebo únoru příštího roku, ovšem jednání se komplikují,“ přiznal Ludvík Hess. Duchovní otec projektu pro bezpečné odložení nechtěného novorozence má radost, že i jeden z nejmenších okresů nabízí záchranu lidského mláďátka.

Rokycanská nemocnice byla proslulá péčí o nově narozené občánky. Jenže neúprosná ekonomická situace, související zejména s nízkým počtem porodů, způsobila, že před čtyřmi lety bylo oblíbené oddělení uzavřené. Oficiálního otevření se ujala bývalá ministryně, senátorka a hejtmanka Milada Emmerová. S Hessem spolupracuje zhruba patnáct let a babyboxy se staly její oblíbenou disciplínou. Rokycanský nováček se pyšní stálou vnitřní teplotou 28 stupňů a připojením k datové síti. Pokud se jeho dvířka otevřou, dozví se to okamžitě personál dětského oddělení a formou SMS zprávy i další zainteresovaní. Právě tak vypadala i skončila zkouška s hadrovou panenkou ve vaničce boxu. Schránka, která je během let modernizovaná, počítá i s hlášením oprav.

Babyboxy daly do dneška šanci na život 226 novorozencům. na území Plzeňského kraje se aktivovaly šestkrát a zde jsou křestní jména i čas: Norbert (21. srpna 2012), Ilona (27. května 2014), Martina (14. listopadu 2014), Pavel (23. července 2017), Luděk (23. července 2017) a Leopolda (2. února 2019). Jen v posledním případě šlo o Klatovy a předtím pětkrát o Plzeň. Pouze v Domažlicích na premiérové miminko zatím čekají.