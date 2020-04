Jeho cílem je rychlejší a efektivní umístění lidí podezřelých z nákazy onemocněním Covid-19 do karantény. Hygienikům bude při vyšetřování lidí pomáhat armáda. „Ve čtvrtek byli lidé z armády proškoleni krajskou hygienickou stanicí na činnosti spojené s odběry vzorků. Čtyři dvojice budou pomáhat při odběrech v rámci celého kraje,“ řekla Deníku krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková s tím, že posádku armádní sanitky bude vždy tvořit řidič a zdravotní sestra nebo bratr. Součástí projektu je s infikovaným pacientem vytipovat kontakty, na které mohl přenést virus. Chytré karanténa má v co nejkratším čase zabránit šíření infekce, aby se mohla uvolňovat plošná opatření.

„Podařilo se nám také navýšit kapacity laboratoří na testování odebraných vzorků. Od příštího týdne začne díky spolupráci s Plzeňským krajem fungovat odběrové místo u Klatovské nemocnice. Bude tedy možné více testovat, a tím předcházet kontaktům s potenciálně nakaženou osobou,“ vysvětluje Michal Bartoš, ředitel KHS Plzeňského kraje. Armádní týmy pomohou také narůstající agendou KHS při zavádění chytré karantény.

V Plzeňském kraji hygienici k pátečnímu odpoledni evidovali 379 nakažených lidí. Nejhorší situace ji i nadále v okrese Domažlice, tady bylo 227 lidí s pozitivním testem na koronavirus.

Hejtman proto jednal v uplynulých dnech společně se starosty o opatřeních, která by šíření nákazy zastavila. Je to například plošná dezinfekce nebo intenzivní testování. „V domažlickém okrese zaznamenáváme vyšší stupeň rozšíření nemoci Covid-19. Je proto nezbytně nutné nadále, až do odvolání, dodržovat následující zpřísněná epidemiologická opatření,“ vyzývá hejtman Josef Bernard v dopise, který v pátek rozeslal starostům obcí na Domažlicku.

Situaci v domažlickém okrese kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí pravidelně monitoruje. Ve čtvrtek a pátek se uskutečnily koordinační porady starostů velkých obcí na Domažlicku (Domažlice, Horšovský Týn, Staňkov, Holýšov, Poběžovice, Kdyně), zástupců KHS a Hasičského záchranného sboru PK s hejtmanem, kde byly stanoveny konkrétní kroky preventivních opatření. Některá opatření, jako například plošnou dezinfekci starostové obcí již zajišťují, toto opatření bude ještě rozšířeno o informační kampaň a také intenzivní testování.

Souhrn režimových opatření v domažlickém okrese

INFORMOVANOST A APEL NA OBČANY

Do všech schránek bude distribuován informační leták s dopisem hejtmana a ředitele KHS s doporučením jak se chovat, aby se předešlo nákaze a apelem na dodržování těchto opatření.

Občanům se doporučuje ve zvýšené míře provádět dezinfekci domácností. Týká se zejména exponovaných předmětů, jako jsou kliky, madla, nádobí, oblečení, interiéry aut atp.

Nákupní střediska, popřípadě další prostory, kde dochází k větší koncentraci obyvatel je doporučeno osadit informačními tabulemi - Dodržuj dvoumetrový odstup. Pravidelně si myj a dezinfikuj ruce. Používej jednorázové rukavice. Nedotýkej se obličeje. Potraviny vkládej do košíku s využitím igelitových rukavic apod.

Obcím byl rozeslán text s výzvami, jaká dodržovat hygienická opatření, který bude pravidelně vysílán v obecním rozhlase

Starostům měst v domažlickém okrese bylo doporučeno neotvírat veřejná sportoviště, kde dochází k větší koncentraci občanů.

PLOŠNÉ DEZINFEKCE

Starostové vytipují exponovaná místa, kde dochází k větší koncentraci osob (parkoviště, zastávky, přechody, čekárny atp.), která budou pravidelně dezinfikována. Obcím, které dekontaminaci provádí, dodá kraj dezinfekční prostředky prostřednictvím Hasičského záchranného sboru.

Na exponovaných místech (nákupní střediska, firmy, parkoviště, zastávky, přechody, čekárny atp.) budou osazeny dezinfekční stojany, popřípadě zde budou dobrovolníci či hasiči nabízející ostřik rukou dezinfekcí.

Obcím bude na základě jejich požadavků zajištěna distribuce osobní dezinfekce pro své organizace a občany.

OCHRANNÉ POMŮCKY

Kraj zajistí zvýšenou distribuci osobních ochranných pomůcek (OOP) do domovů seniorů a dalších ústavů s koncentrací rizikových osob.

Do obchodních center budou dodány jednorázové rukavice.

Kraj dodá také respirátory a rukavice pro prodavače, strážníky, hasiče a další osoby, kteří přicházejí do intenzivního styku se spoluobčany.

TESTOVÁNÍ

Intenzivní testování v domažlickém okrese. Zvýšený provoz stacionárního odběrového centra v Domažlické nemocnici. Urychlené vyhodnocování vzorků z Domažlicka.

DALŠÍ REŽIMOVÁ OPATŘENÍ